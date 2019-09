'Calici sopra le Mura' e concorso fotografico Yallers Toscana

Sabato 14 settembre doppio appuntamento: dalle 17 alle 19 'Calici sopra le Mura', in collaborazione con la Fisar delegazione storica di Pisa. Sul camminamento in quota, nel tratto tra piazza delle Gondole e la Torre di Legno, saranno allestite postazioni di degustazione per assaggiare i vini del territorio guidati dai sommelier diplomati. Ingresso da piazza delle Gondole, biglietto a 12 euro comprensivo di ingresso, tracolla e calice per le degustazioni. Dalle 16 alle 18.30 le Mura ospiteranno il #PisaOpenDay degli Yallers Toscana: la giornata, organizzata dall’associazione degli Yallers Toscana, prevede la visita guidata del camminamento in quota e la possibilità di partecipare al contest fotografico #Murashot, iniziativa che fa parte del progetto multimediale ‘Mura di Pisa Night Experience' ideato dall'Associazione Acquario della Memoria. Info e prenotazioni: https://yallers.com/evento/ muradipisa-experience/ oppure via mail a toscana@yallers.com