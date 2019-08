'Calici di stelle' a Terricciola

Terricciola, nella magica notte di San Lorenzo, apre i suoi vicoli alla suggestiva esperienza degustativa 'Calici di Stelle 2019'. Per una sera Terricciola accoglie una vera e propria invasione enogastronomica che vedrà protagonisti le eccellenze del territorio.

Protagoniste dell’evento saranno proprio le Aziende di Terricciola, delle Colline pisane, dell’Alta Valdera con i loro Vini migliori e, come nelle scorse edizioni, anche quest’anno daremo spazio alle bollicine e ai distillati.

Terricciola si trasforma, dunque, in un vero e proprio 'borgo del gusto' dove il vino incontrerà le tipicità gastronomiche toscane.

'Calici di Stelle' è una manifestazione pensata per accogliere le famiglie con aree attrezzate per l’intrattenimento dei bambini che potranno divertirsi in totale sicurezza lasciando liberi i propri genitori.

Come per le altre manifestazioni Terricciola ha rivolto uno sguardo particolare alla sostenibilità prevedendo la presenza di un 'bus navetta' gratuito che dal parcheggio della Rosa di Terricciola (Bottegone della Calzatura) ogni 30 minuti porterà i visitatori alle porte di Terricciola.

L’evento è organizzato dal Comune, dalla Strada del Vino delle Colline Pisane, tutte le associazioni di volontariato e Terriciola Eventi.

Per info: 0587656540.