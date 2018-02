'Cambiamo Musica! Insieme contro la violenza sulle donne' al Teatro Verdi

Il mondo dell’arte e della cultura si mobilita per dire no alla violenza sulle donne e lo fa parlando col suo linguaggio multidisciplinare e transgenerazionale con 'Cambiamo Musica! Insieme contro la violenza sulle donne': uno spettacolo in anteprima nazionale che vedrà impegnati attori, ballerini e cantanti sul palco del Teatro Verdi di Pisa il 18 febbraio alle ore 20.30.

Saranno protagonisti nomi noti dello spettacolo che abbracciano più generazioni: dalle attrici Emanuela Grimalda e Paola Minaccioni ai cantanti Paolo Vallesi, Grazia Di Michele, Mariella Mava, le Deva e Antonino fino al ballerino Kledi Kadiu e Drusilla Foer e con la partecipazione della criminologa Roberta Bruzzone.

A presentare la serata Rosaria Renna coadiuvata da Marco Martinelli e Gianluca Bonetta.

L’evento è inserito dal comune di Pisa nel programma 'Culturaeducazione' e vede la collaborazione del Teatro Verdi, del Consiglio Cittadino delle Pari Opportunità, l’Unione Industriale Pisana, il Gruppo Lions Pisa Certosa, il Pentagramma e Danzaria. Il ricavato andrà a sostenere il Centro Antiviolenza di Pisa.

I biglietti per lo spettacolo sono già in prevendita presso la biglietteria del Teatro Verdi o prenotabili al numero 050941188. L’acquisto si può effettuare anche on line tramite il sito viva ticket.it.