'Le Camelie del Chiostro': dodicesima edizione

Nicosia compie gli anni, ben 750 dalla sua fondazione; In accordo con il Comune di Calci non verrà nominato un apposito comitato per i festeggiamenti, ma le iniziative per portare Nicosia all’attenzione generale saranno numerose.

Prima fra tutte la dodicesima edizione de 'Le Camelie del Chiostro', evento che si svolgerà nel convento di Nicosia di Calci in primavera, in occasione della fioritura delle due secolari piante di camelia che crescono nel chiostro del convento.

La festa, a ingresso libero e patrocinata dal Comune di Calci e dalla Regione Toscana, si svolgerà anche quest'anno nell'arco di due giornate, sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno.

Come da tradizione non mancheranno l'esposizione delle camelie del territorio, gli itinerari guidati a Nicosia e nel territorio calcesano, il pic-nic nell'oliveto del convento, le installazioni, le mostre, i laboratori per i bambini, i giochi, la merenda, la musica e le belle sorprese che scoprirete solo partecipando alla festa.

L'evento avrà come protagonista principale la porzione di bosco recuperata e messa in sicurezza grazie al progetto di 'crowdfunding' al quale moltissime persone hanno aderito.

Il bosco, che sarà inaugurato e aperto a tutti sabato pomeriggio, racconta ancora una volta quanto le persone amino questo luogo e quanto sia forte e profondo il legame con il convento e con il territorio che lo circonda.

Il bosco reso nuovamente fruibile segnerà così il primo passo per un recupero di Nicosia che, grazie all’importante finanziamento del Mibact dei giorni scorsi, diventa adesso più concreto e possibile.

Per info: nicosianostra@gmail.com; nicosianostra.blogspot.it.