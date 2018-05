Domenica 20 aprile 2018 a Pisa, per la Fiera di Sant’Ubaldo si terrà la I° Camminata sportiva non competitiva di Sant'Ubaldo. 'Walking Life' (progetto sportivo realizzato dall’Asd Arcadia di Pisa) ha la sua naturale Palestra outdoor il viale delle Piagge, ecco quindi l'iniziativa nel contesto della fiera. L’evento si pone l’obiettivo di amalgamare l’amore per il territorio, il paesaggio e i viaggi esperenziali, promuovendo una cultura della vita di tutti i giorni in cui essere in armonia con il proprio corpo, con la propria mente, con la natura e con gli altri.

La camminata è arricchita da una sessione di Qi Gong, arte marziale meditativa cinese, tenuta dalla Prof.ssa Elena Bizzarri. Il percorso si snoderà lungo la pista pedonale della riva dell’Arno, partenza alle 9.30 dal Bar Salvini, percorreremo la Fiera e arrivo fino a Zambra. Passato il ponte ritorno a Pisa sempre sulla sponda dell’Arno.

Percorso: facile di circa 23 Km

Abbigliamento: comodo, scarpe da ginnastica, cappello. Portare pranzo al sacco

Rientro previsto: ore 16:30 circa

Con calma si cammina, nella natura. Previste soste, pause. Andamento lento.

Info: Associazione Arcadia, FB Walking Life (info@arcadiapisa.it)