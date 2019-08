Cammino e yoga nel parco di Marina di Pisa

L'Associazione di promozione sociale Piedi in Cammino propone un’esperienza di 'Cammino e Yoga' per concentrarsi su di sé entrando in sintonia con l’ambiente naturale del litorale pisano. Una breve passeggiata all’interno della Tenuta di Tombolo sarà accompagnata da pratiche di yoga, in modo da sviluppare una consapevolezza maggiore dei propri movimenti e del respiro e nel tentativo di connettersi più profondamente con il proprio corpo, la mente e la natura che ci circonda. A questa esperienza, infatti, farà da cornice l’ambiente naturale della tenuta di Tombolo, che si estende alle spalle dell’abitato di Marina di Pisa.



Ritrovo: Ore 17:00 in Piazza Sardegna (Marina di Pisa). Il rientro è previsto indicativamente verso le ore 20.