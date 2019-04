Due giorni allo scoperta del microcosmo. Il Cus Junior, la sezione polidisciplinare del Centro universitario sportivo pisano dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni, organizza i 'Campi pasquali al Museo', una due giorni di visite, laboratori e attività ludiche al Museo di storia naturale di Calci, 'anteprima' dei campi che saranno organizzati durante le vacanze estive.

Il 18 e 19 aprile, gli educatori del Cus Junior accompagneranno i piccoli partecipanti in un percorso didattico alla scoperta degli artropodi. Con la visita alla mostra 'Arthropoda. Viaggio in un microcosmo', organizzata dal Museo di storia naturale dell’Università di Pisa, i partecipanti si immergeranno in un viaggio tra ragni, scorpioni ed insetti che li condurrà alla scoperta dei segreti e delle curiosità di un microcosmo sconosciuto. Con la guida degli educatori del Cus Junior e dei servizi educativi del Museo di storia naturale di Calci, i partecipanti potranno approfondire la conoscenza di un mondo affascinante, ma quasi invisibile.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Cus Pisa, Museo di storia naturale di Calci e Regione Toscana, si inserisce nel percorso educativo che la società sportiva universitaria dedica ai bambini e ai ragazzi coniugando sport e cultura ed è uno dei progetti del programma 'S-Passo al Museo' della Regione Toscana. L’obiettivo della due giorni, arricchita da laboratori ludici e didattici, è stimolare lo spirito di osservazione, di critica e della scoperta scientifica dei bambini. I Campi pasquali al Museo coincidono anche con l’inaugurazione della nuova galleria dei primati, un allestimento studiato per mostrare l’enorme biodiversità dei primati in natura, la ricchezza degli ambienti naturali in cui vivono e la fragilità di questi delicati ecosistemi.

Ogni giornata prevede il ritrovo alle 8.30 agli impianti sportivi del Cus Pisa (via Chiarugi), una breve introduzione delle attività e il trasferimento con una navetta messa a disposizione dal Cus Pisa al Museo di Calci, dove si svolgeranno la visita guidata e, dopo il pranzo a sacco (a carico delle famiglie), una serie di laboratori sugli argomenti trattati. Il ritorno al Cus Pisa è previsto per le 16.30. Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Cus Pisa.