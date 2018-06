Campionato regionale di Hwa Rang Do e Tae Soo Do

Alla Palestra Aquarius il 24 giugno si terranno i campionati regionali di Hwa Rang Do, arte marziale coreana tradizionale in cui si applicano i concetti di crescita fisica, mentale e spirituale, sia nel contesto personale che di gruppo, e di Tae Soo Do. L'appuntamento è gratuito.

Programma

- Ore 10: 'Gara di Forme Armate': rappresentazione di scontri armati con 'Jang Bong' (bastone lungo), 'Ssang Jyel Bong' (nunchaku) e 'Jang Gum' (spada).

- Ore 11.30: 'Gara di Forme a mani nude - rappresentazioni di combattimenti a mani nude con tecniche miste di calci e pugni'.

- Ore 13: Cerimonia cinture nere + Demo: due allievi, giunti quasi alla fine del percorso di Tae So Do, affronteranno gli ultimi test per arrivare alla cintura nera. Sarà possibile assistere anche a una demo preparata dagli istruttori che daranno un assaggio delle tecniche avanzate di Hwa Rang Do.

- Ore 14.30: Torneo di Point Sparring: il combattimento di light sparring in cui vengono applicate tecniche di attacco e difesa con sistema di vittoria a punti.

- Ore 16: Torneo di Go Too Gi (Grappling): il combattimento che si svolge sul 'tatami' e prevede posizioni di sottomissione, proiezioni e leve articolari.

Per info: picconipietro.hrd@gmail.com.