Verso il Palio di San Ranieri: terza edizione del memorial 'Nicola Grande'

Torna anche quest'anno, alla sua terza edizione, il 'Memorial Nicola Grande'. L'appuntamento, nel quale si sfideranno sul fiume Arno le imbarcazioni dei quattro quartieri cittadini di Mezzogiorno e Tramontana, si svolgerà quest'anno sabato 12 maggio alle 17.30.

L'iniziativa, che segna l'avvicinamento al Palio di San Ranieri, vuole rendere omaggio ad una importante figura nel panorama cittadino, scomparsa nell'aprile 2016, per il suo impegno politico e civile, principalmente espresso nel suo quartiere di residenza, il Cep. Ed è anche per questo che la regata avrà come punto di partenza ed arrivo proprio il Ponte del Cep, dove molte delle persone che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare Nicola potranno assistere alla regata nell'ideale ricordo della sua presenza assieme a loro nell'apprezzare gli sforzi degli atleti a poco più di un mese dalla disputa del Palio di San Ranieri.

Sarà anche una giornata di solidarietà. La sfida tra Mezzogiorno e Tramontana sarà infatti a favore di Agbalt (Associazione Genitori per la cura e l'assistenza ai Bambini affetti da Leucemia e Tumore) e sarà preceduta (ore 16) dalla S.Messa in suffragio di Nicola nella Chiesa di San Ranieri al Cep.

L'appuntamento del 12 sarà preceduto, mercoledì 9 maggio, alle 17 presso il Royal Victoria Hotel, da un'iniziativa organizzata dal Ctp2. L’evento sarà l’occasione per presentare la la coppa Federico Antoni e per esibire le medaglie vinte dalla barca celeste dal 1975 a oggi. All’evento parteciperanno l’Assessore alle Manifestazioni Storiche Federico Eligi, per il Ctp2 Benedetta Di Gaddo, Sergio Brondi e Carla Ricci, per la barca celeste Luca Gagetti e per la federazione il responsabile regionale Marco Dini. Modererà l’incontro Valeria Tognotti.