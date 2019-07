Canti sparsi di Dante al Museo di Fauglia

Ci siamo. Dopo il successo dello scorso anno, domenica 7 luglio alle ore 21,15 presso La Lucciola, il Museo Kienerk di Fauglia torna cornice di un dialogo letterario e storico coinvolgente.

Come già nella passata stagione, ciascuna delle conversazioni si soffermerà su di un singolo Canto che per Dante, così come per noi, altro non è che una delle stazioni del suo viaggio.

Di questo suo "fatale andare" l'autore ci racconta tutto quello che ha visto e udito, interagendo con coloro che abitano l'oltre-mondo. Dante è il solo personaggio vivente di tutta la Commedia, eppure nessun'altra opera come questa parla tanto, e così approfonditamente, della vita di noi tutti, della nostra umana natura.

La Commedia ci aiuta a capire, a riflettere su quello che siamo, evidenziandone i limiti, ma anche le possibilità di superarli, andando oltre la dimensione umana: il trasumanar di Dante.

E non è un'opera per soli credenti: Dante non l'ha scritta solo perché "Dio esiste" ma, come ci ricorda Benigni, anche perché "Dio esista".



Si ricomincia dalla storia oscura del Conte Ugolino, uno dei più drammatici personaggi della letteratura di tutti i tempi; dunque dal racconto e dalla recitazione del canto XXXIII dell'Inferno.



Da un'idea di e con Giacomo Romano, "Dantealmuseo - Canti sparsi" apre i confini dello spazio museale alle possibilità infinite di raccontarsi e di raccontare.



L’evento è promosso e organizzato dal Comune di Fauglia insieme alla Cooperativa Microstoria e alla curatrice del Museo dott.ssa Giovanna Bacci di Capaci.

Accesso dal Museo, che resterà aperto straordinariamente fino al termine della serata.

Ingresso gratuito.



Condividete insieme a noi la serata sui social con l'hashtag #Dantealmuseo2019.

Gallery