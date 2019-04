Cantinajazz - I mille sapori di Chet Baker

Domenica 28 Aprile 2019, dalle 20, al cinema-teatro Lumiére di Pisa, CantinaJazz porta in scena “i Mille Sapori di Chet Baker“. Per l’occasione torna sul palco di CantinaJazz, dopo un’assenza di quasi due anni, l’azienda Vallorsi di Terricciola, che, pescando dal suo ampio catalogo, propone un percorso gustativo adatto al periodo stagionale primaverile: i suoi due migliori bianchi e il rosso di punta. Sul palco salirà un Emiliano Loconsolo 5tet, che vede Emiliano Loconsolo (voce e direzione artistica) accompagnato da una sezione ritmica di assoluto prestigio: Piero Frassi (piano), Nino Pellegrini (c.basso) e Andrea Melani (batteria). L’ospite speciale del quintetto appare per la prima volta sul palco di CantinaJazz e in una delle sue rarissime esibizioni a Pisa; è un trombettista di fama internazionale che ha trascorso buona parte delle sua vita artistica a New York e solo recentemente è tornato in Toscana: Fabio Morgera!

La serata si aprirà con un long-drink di benvenuto presentato da Taccola1895, (storica liquoreria co-protagonista di questa puntata) accompagnato da un appetizer a sopresa proposto dal ristorante Il Tocco. Accomodato il pubblico ai tavoli, si inizierà CantinaJazz presentando in primo luogo il Vermentino 2018: un’ottima vendemmia per un vermentino fresco, non solo nell’annata, ma allo stesso tempo potente e solare. Questo sarà accompagnato da un‘insalata di farro alle verdure con riduzione di pesto alla genovese.

Il secondo momento è dominato dal Nestore 2017, sauvignon in purezza con un poco di legno, ampio, bianco strutturato e potente che spinge ancora più avanti i sentori gustativi del precedente. Su questo vanno i maltagliati al ragù bianco di cortile.

Nel terzo momento è protagonista il vino di punta dell’azienda Vallorsi: il San Bartolomeo 2013, ottimo blend di sangiovese, cabernet sauvignon, merlot e syrah. Un taglio internazionale con un’ottima personalità e complessità, in grado di incontrare il favore di molti gusti. Questo verrà servito con un arrosto tradizionale con patate.

Infine Taccola1895 e il Tocco propongono un’accoppiata di Grappa al Miele con mousse di cioccolato.

La degustazione tecnica dei vini sarà condotta da Alessandro Balducci, delegato A.I.S. di Pisa.

Il biglietto inclusivo di tutto (cena al tavolo + degustazione + concerto) costa 35,00 euro, ma ci sono anche pochi posti in poltroncina, per il solo concerto, a 12,00 euro. In ogni caso, è sempre necessario prenotare o per telefono/whatsapp (320 8787288) o per email (info@cantinajazz.com).

CantinaJazz ringrazia sentitamente il Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia dell’Ateneo pisano per le interessanti discussioni sulla personalità dei vini, la Banca Popolare di Lajatico e il Gruppo Forti per il sostegno dato all’allestimento di questo evento.