Cantinajazz - Sotto le mura del jazz

Sabato 29 Giugno 2019, dalle 20, CantinaJazz va in scena per la prima volta alle Officine Garibaldi (via V. Gioberti 39, Pisa) nell'affascinante e storica cornice del giardino delle Mura Cittadine che le Officine hanno al loro interno (N.B.: in caso di maltempo saremo nei capienti spazi al chiuso). Nasce così "Sotto le Mura del Jazz", organizzato con il concorso, oltre che delle stesse Officine, della FISAR Delegazione Storica e di Pisa e il supporto del Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Pisa. Protagonisti della serata: la Cantina Lorieri / Podere Scurtarola di Massa, che porterà in degustazione ben quattro suoi vini, il catering Cantiere Cucina, che cura la preparazione di tutto il cibo che verrà presentato, i sorbetti biologici di RIBE.bio di Bibbona, e l'Emiliano Loconsolo 5tet con ospite speciale Luigi Pieri al sassofono e clarinetto.

Una compagine di questo livello ha permesso di costruire un percorso eno-gastronomico-musicale decisamente originale e intrigante. Originale perché i vini che Pierpaolo Lorieri produce sono nettamente atipici, per uvaggi e metodi di vinificazione. Intrigante perché verranno esplorati abbinamenti gustativi apparentemente arditi ma in realtà riuscitissimi, di piatti salati e sorbetti dolci. Di tale arditezza si giovano anche gli abbinamenti musicali, che possono spaziare in un ampio repertorio musicale con diverse incursioni fuori dallo standard jazz.

La serata avrà inizio alle 20 (per chi vuole solo assistere al concerto l'inizio è per le 20:45) quando gli spettatori saranno accolti dal buffet di benvenuto allestito da Cantiere Cucina e dal calice di benvenuto col "Gocce di Pietra 2018", vermentino vinificato al naturale dal gusto nettamente peculiare, della cantina Scurtarola. Gli spettatori potranno poi visitare gli spazi delle Officine che ospitano la mostra d'arte in esposizione.

Alle 20:45 avrà inizio CantinaJazz e saliranno sul palco: Piero Frassi al piano, Nino Pellegrini al contrabbasso, Marco Simoncini alla batteria, Emiliano Loconsolo alla voce e direzione artistica e Luigi Pieri, sassofonista e clarinettista che coltiva parimenti repertori classici e jazz, esprimendo una sonorità poliedrica e personale. A questa formazione è affidata la "degustazione musicale" dei vini del Podere Scurtarola, di cui la FISAR di Pisa curerà la presentazione e il servizio.

Il primo vino in degustazione è lo "Scurtarola rosso 2017", ottimo blend di uve storiche massesi, che verrà servito leggermente rinfrescato, per propiziare la beva nella stagione calda. Nel piatto, Cantiere Cucina propone: bocconcini di pollo allo zenzero con sorbetto biologico RIBE all’ananas.

Degusteremo poi il "Vermentino 2015" (Pierpaolo Lorieri è maestro vinificatore dei bianchi invecchiati), che fa segnatamente apprezzare i sentori terziari, caratteristici di un vino che migliora invecchiando. Il gusto di questo Vermentino è così complesso e strutturato, che non è un errore servirlo dopo il rosso. Nel piatto ci saranno dei conchiglioni ripieni con brie e speck su crema di radicchio.

Infine, uno tra i vini gustativamente più complessi e imponenti tra quelli presentati a CantinaJazz: il "Vernero 2011", vermentino nero praticamente impermeabile alla vista, la cui pigmentazione intensissima riflette il gusto altrettanto marcato, variegato e strutturato. Anche su questo vino un abbinamento "sorbettoso": un cheesecake al gorgonzola (salato) si sposerà con una pallina di sorbetto RIBE alla pera e calvados. Su quest'ultimo vino, il repertorio musicale spazierà verso le note orientaleggianti e complesse di "A night in Tunisia", regalando profonde emozioni notturne.

Un arrivederci a sorpresa chiuderà questo primo evento Sotto le Mura!



Sono disponibili due tipologie di biglietto:

- completo (cena a buffet+degustazione+concerto) a 35,00 euro (inizio dalle 20:00)

- solo concerto a 12,00 euro (inizio dalle 20:45)



I posti sono limitati è quindi obbligatorio prenotare chiamando (whatsapp) il 320 8787288.