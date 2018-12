Cantine Aperte a Natale a Usiglian del Vescovo

Torna Cantine Aperte a Natale l’evento organizzato dal Movimento del Turismo per far vivere la magica atmosfera delle cantine durante il periodo natalizio. Usiglian del Vescovo, cantina situata a Palaia, sulle colline della Valdera, accoglierà i suoi ospiti in una speciale versione addobbata a festa, proponendo visite alle cantine e degustazioni di vino. Un omaggio sarà distribuito a tutti i presenti. Ai bambini sarà dedicato un angolo dove poter ascoltare le fiabe e le filastrocche di una volta. Un’occasione per pensare ai regali di Natale e ai brindisi sotto l’albero. Orario dalle 14 alle 18 Per informazioni: Usiglian del Vescovo: 0587 468000, oppure 335 8349654, degustazioni@usigliandelvescovo.it

