La grande notte di Capodanno al 'Gusto in Tempo' a Pisa

Lunedì 31 dicembre un grande appuntamento per l'ultima notte dell'anno organizzata dal Reverse Sound Cafe' vi attende presso 'Gusto in Tempo' in via Scornigiana ad Ospedaletto (accanto al B&B) con il 'REV UP NIGHT'. Musica a 360 gradi.

Un Capodanno pensato per il divertimento di tutti: famiglie, coppie, single, young people ed ever green. Un mix ideale tra sapori e musica per accompagnare tutti al 2019. Non solo revival 70/80/90, ma anche musica latino americana, House Music, Rock and EDM.

Alla consolle DVj FREDDY vi selezionerà i migliori video musicali per farvi straballare e Dj HOP. L'opening dinner è previsto alle ore 20. Sono previsti anche due tipi di menu anche per i più piccoli da 4 a 13 anni.

Per acquistare i biglietti dell'evento in prevendita si potrà accedere al portale dedicato www.eventbrite.it.

Per ulteriori info e prenotazioni revupnight@gmail. com oppure 335.6725994