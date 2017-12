Capodanno in piazza a Peccioli

Musica e divertimento con il gruppo musicale 'Abba Dream' e a mezzanotte gli spettacolari fuochi d’artificio. A Peccioli uno show straordinario incentrato sulle mitiche canzoni degli ABBA e sulle coinvolgenti atmosfere musicali degli anni ’70 ’80 e ’90…per una serata unica ed entusiasmante.



Anche quest’anno il Comune di Peccioli, in collaborazione con la Proloco e i Rioni, si prepara a brindare all’arrivo del nuovo anno con la tradizionale festa che si svolgerà tra le vie del centro storico a partire dalle ore 22:00.

In Piazza del Popolo si esibirà la formidabile band 'ABBAdream' in Abba Tribute Show e Disco Collection anni ’70 ’80 e ’90 in uno spettacolo suddiviso appunto in due parti. La prima è dedicata interamente a celebrare la più grande band svedese della storia della musica pop. Canzoni eseguite interamente dal vivo, costumi e luci che ricreano le indimenticabili atmosfere degli anni ’70. 'Mamma mia!', 'Dancing Queen', 'Waterloo'…preparatevi a scatenarvi!!! La seconda invece, quella che porta fino al brindisi di mezzanotte, ripercorre le atmosfere musicali degli anni ’70, ’80 e ’90 con il coinvolgimento assicurato del pubblico presente.



Come consuetudine al Centro Polivalente l’Associazione 'Noi per Voi' organizzerà il 'Cenone di Capodanno' accompagnato dal ballo liscio e sarà altresì possibile cenare nei vari ristoranti del borgo.



Allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo pirotecnico con fantastici fuochi d’artificio, visibili da via Bastioni, che daranno il benvenuto al nuovo anno.