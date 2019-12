Capodanno in Piazza del Popolo a San Miniato

Il 31 dicembre è prevista a San Miniato una grande festa in Piazza del Popolo per il Capodanno, per iniziare il 2020 all'insegna del divertimento. Sul palco due artisti d'eccezione: Matteo Becucci, vincitore di X Factor Italia e concorrente a Tale E Quale Show e Daniele Amoroso Orchestra. Ingresso gratuito: per informazioni tel 0571.42745, ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it.