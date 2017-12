Capodanno sui lungarni a Pisa

Acrobazie, musiche e fuochi d’artificio: per la Notte di San Silvestro Pisa si anima con spettacoli di strada che coinvolgeranno pisani e turisti per tutta la serata nelle piazze del centro storico fino al grande spettacolo piromusicale sui lungarni.

Il programma

Domenica 31 dicembre si parte alle 18 in piazza del Carmine con gli 'Zzzzingheri di Maremma' Zastava Orkestar: orchestra itinerante di musiche balcaniche, mentre in Largo Ciro Menotti in contemporanea si esibisce la 'Girlesque street band'. Tra piazza Garibaldi e Ponte di Mezzo lo spettacolo acrobatico 'La luna bianca' con ‘La Compagnia dei Folli’ e a seguire concerto del Gruppo musicale 'DB Day’s Band'. Si prosegue alle ore 19 sempre con l’orchestra balcanica che si sposta in Largo Ciro Menotti.

Dopo l’ora di cena, alle 22, le orchestre ricominciano a suonare: la 'Girlesque street band' in piazza del Carmine e la 'Zzzzingheri di Maremma' in piazza delle Vettovaglie. Mentre in piazza Garibaldi Carolina Rey presenta il concerto del gruppo musicale 'DB Day’s Band', cui seguirà lo spettacolo acrobatico vertical dance e danze coreografiche con 'La Compagnia dei Folli' e lo spettacolo comico 'Leonardo Fiaschi e Valeria Graci'.

Tutto per condurre al brindisi di mezzanotte per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo che sarà scandito dai fuochi d’artificio musicali sui lungarni che saranno lanciati da piattaforme sul fiume a monte e a valle dal Ponte di Mezzo, mentre la musica verrà diffusa da 4 torri lyer poste ai 4 lati del ponte.

Per finire intorno all’1 di notte lo spettacolo acrobatico 'Tra Angeli e Demoni' tra piazza Garibaldi e Ponte di Mezzo e in Largo Ciro Menotti la 'Girlesque street band' orchestra itinerante.