Capodanno Pisano, si entra nel 2019: il programma dell'evento

Ormai manca davvero poco. Domenica 25 marzo Pisa, 9 mesi prima del resto del mondo, entrerà nel 2019. E farà partire una serie di eventi che coinvolgerà per cinque giorni le strade e le piazze della città.

Ogni 25 marzo infatti Pisa festeggia l'entrata nel nuovo anno, ricordando il calendario 'Stile Pisano'. Fino al 1749 Pisa aveva un suo calendario secondo il quale il primo giorno dell’anno cadeva il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione della Vergine Maria (e dell'Incarnazione). Con 9 mesi in anticipo rispetto al calendario gregoriano.

Questo è un anno particolarmente significativo per Pisa e per le sue tradizioni perché proprio quest'anno cade la ricorrenza dei 450 anni del Gioco del Ponte. La prima edizione del Gioco del Ponte conosciuta e certa porta infatti la data del 22 febbraio 1568.



Quest’anno il programma delle iniziative pensate per il Capodanno Pisano sarà molto fitto e principalmente dedicato alla sfida sul carrello. "Con il Capodanno Pisano si apre la stagione delle manifestazioni storiche pisane, rilanciate negli ultimi anni - spiega il sindaco Marco Filippeschi - Pisa riscopre la sua storia e le tradizioni e le manifestazioni diventano un volano di promozione turistica".

Ecco il programma...