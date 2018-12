'Caramella': spettacolo a Santa Maria a Monte

'Caramella' è un 'viaggio' teatrale nel film di Comencini 'Pane, amore e fantasia' degli anni '50 dove fu lanciata la grande Gina Lollobrigida nel ruolo della 'bersagliera'!

Caramella, nel film interpretata dalla inimitabile Tina Pica, è la governante del nuovo Maresciallo (Vittorio De Sica): è l'occhio e l'anima del paese.

La piece teatrale vuole rendere omaggio all'Italia di quegli anni. Un Italia grande come un Paese. Un Paese fatto di cose semplici. Un Paese tranquillo dove non accade mai nulla? Staremo a vedere!

Lo spettacolo, scritto e diretto da Franco Di Corcia Jr, andrà in scena sabato 22 dicembre alle ore 21 presso il Teatro di Bò, Santa Maria a Monte.

In scena ci saranno gli allievi dei laboratori teatrali di Bò. Per Info e prenotazioni: 3711272850; info@teatrodibo.it. Biglietto unico: euro 6 (di cui 1 sarà devoluto in beneficenza).