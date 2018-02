'Dal carcere al territorio': corso di formazione per volontari penitenziari

L’Associazione di Volontariato Controluce promuove alcuni incontri di sensibilizzazione e formazione per operatori volontari nell’ambito del sistema penitenziario.

- Mercoledi 7 febbraio - ore 18-20, 'Carcere: persone e regole in un sistema complesso' con il dott. Giuseppe Caputo, Associazione l’Altro Diritto.

- Mercoledi 21 febbraio - ore 18-20, 'La rete per le misure di comunità' con gli assistenti sociali dell’Ufficio esecuzione penale esterna di Pis.



- Mercoledi 14 marzo - ore 18-20, 'La dignità dei soggetti in esecuzione penale', incontro con il garante dei diritti delle persone private della libertà personale con il prof. Alberto Di Martino.

Il corso di formazione è gratuito. Gli incontri si svolgono presso l'ex opera Cardinale Maffi, in via Garibaldi 33. Per info: asscontroluce@gmail.com; telefono: 050580005. La sede dell’Associazione Controluce è aperta il martedì dalle 10 alle 12.30.