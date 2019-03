Carlo Calenda a Pisa

Carlo Calenda sarà a Pisa sabato 16 marzo alle ore 11:30 al Cinema Multisala Odeon per presentare il manifesto “Siamo europei”, ovvero l'appello per una lista unitaria dei progressisti alle prossime elezioni europee.

In collaborazione con La Feltrinelli, nel corso dell’incontro, sarà disponibile anche il suo libro 'Orizzonti selvaggi. Capire la paura e ritrovare il coraggio'.

Ospiti della giornata saranno Domenico Laforenza (Presidente dell’area ricerca del CNR di Pisa) e Silvia Panichi (docente e traduttrice, ex assessore alla cultura del Comune di Pisa).

L’invito alla partecipazione è aperto a tutta la cittadinanza.