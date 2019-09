Carmen Consoli in versione rock accende 'Summer Knights'

Una Carmen Consoli in splendida forma ha regalato i suoi grandi successi ripercorrendo la sua ventennale carriera con un concerto in chiave elettrica nella suggestiva cornice di piazza dei Cavalieri, all'ombra della bellissima facciata della Scuola Normale. Un evento inserito nella rassegna 'Summer Knights' promossa dal Comune di Pisa.

Un'apertura soft con 'L'ultimo bacio', insieme alla sua fedele Fender Jaguar color rosa confetto, poi l'ingresso dei suoi musicisti, lo storico Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso e Antonio Marra alla batteria, per far scatenare la platea. E' difficile restare seduti, da 'Fino all'ultimo' a 'Fiori d'arancio', passando per 'Sentivo l'odore' e 'Contessa Miseria', fino a 'Amore di plastica' e 'Confusa e felice', portati sul palco di Sanremo all'inizio della carriera: impossibile non cantare. In tanti lasciano il posto a sedere e sotto la statua di Cosimo I de' Medici si scatenano al ritmo delle note della 'cantantessa' che poi, per introdurre la sua 'Parole di burro', invita a lasciare da parte il troppo narcisismo che attanaglia la società e a favorire i rapporti umani, gli abbracci, l'empatia. Il pubblico condivide e applaude. Lei ringrazia: "Senza di voi non potrei essere qui a fare la mia musica in totale libertà".



Gli appuntamenti dei 'Summer Knights' proseguono stasera con la magia e l'illusionismo di Gaetano Triggiano, per chiudersi domenica con il concerto dei Canova.