Carnevale 2018 a Santa Croce sull'Arno

Il Carnavale a Santa Croce sull'Arno quest'anno spegne 90 candeline e come sempre non mancherà divertimeno e allegria per grandi e piccini.

Quest'anno la manifestazione sarà nelle giornate del 28 gennaio, 4 e 11 febbraio. L'eventuale recupero sarà il 18 febbraio.

A far da padrone saranno le numerose maschere e i quattro carri allegorici; le sfilate si terranno in Piazza Matteotti alle 15.30.

In programma animazione per bambini, giocolieri, truccabimbi e tanti giochi per i più piccoli.