Carnevale antirazzista ha la pelle arcobaleno

Nel Mondo alla rovescia c'è spazio per tutti i colori e la pelle dei suoi abitanti è un variopinto arcobaleno. Anche quest'anno il Mondo alla rovescia scenderà per le strade di Pisa, facendosi giocosa beffa dell'intolleranza e dell'odio, sovvertendo i ruoli e le classi sociali all'insegna dello spirito autentico di ogni Carnevale che si rispetti.

Iniziativa organizzata e promossa da Chicco di Senape – Bottega Mondo, Fratelli dell’uomo , Progetto Rebeldìa, Africa Insieme, Arciragazzi, Un ponte Per … , Sinistra Per …, Scuola Mondo SGT, Arte Migrante, Caracol, El Comedor Giordano Liva. È un mondo alla rovescia che non si arrende alle discriminazioni e alle ingiustizie, che respinge al mittente i grigi tentativi di esclusione e di emarginazione portando nelle strade una festa di socialità e di vita solidale.

Quest'anno, nel centenario della nascita di Gianni Rodari, le cui storie e insegnamenti hanno spesso animato anche le passate edizioni del Carnevale antirazzista, non potevamo esimerci dal coronare questo evento con le sue filastrocche, per ricordare a chi in questa città se lo fosse dimenticato che “Di nessuno puoi fare a meno per dipingere l'arcobaleno”.

Se l'anno scorso è stato all'insegna del diritto di migrare, quest'anno vorremmo affermare il diritto di restare. Così nella città della torre pendente dove ogni diritto più elementare sembra ormai “storto”, assurdamente subordinato a classifiche dove a contare non è il fatto che una persona abbia dei bisogni e delle necessità o sia in difficoltà, ma da quanto tempo questa persona è residente a Pisa.

Dalla Stazione a Porta Fiorentina, ormai orgogliosamente meticcia, riscopriremo un quartiere solidale, vivo e ricco di storie da tutto il mondo, pronto a radicarsi e contaminare tutta la città. Ad accompagnare la sfilata musici, giocolieri e La Sbandata Marching Band. Al termine della parata, al Caracol Pisa (via Cattaneo n°64), merenda con i prodotti del Chicco Di Senape Bdm e dalle 17:30 Letture "Favole e filastrocche di Gianni Rodari"

.A seguire dalle 19.00 aperitivo musicale con il duo acustico Lullaby and the Sun. Al Circolo Caracol sarà inoltre esposta la mostra "Il favoloso Gianni".

https://100giannirodari.com/ Sarà presente inoltre un banco curato dalla libreria Gli Anni In Tasca con le edizioni speciali dedicate a G. Rodari.







