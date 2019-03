'Carnevale antirazzista' in Piazza Vittorio Emanuele

Il 17 marzo dalle ore 14 in Piazza Vittorio Emanuele torna il Carnevale, e quest'anno sarà antirazzista. Fin dalla sua nascita il carnevale è stato il periodo dell'anno in cui le strade potevano essere invase dal 'mondo alla rovescia', produrre un sovvertimento di ruoli e classi, creando infinite possibilità per grandi e piccini, di voler scegliere chi essere anche solo per un giorno. Un momento scherzoso anche, di sfilate, maschere e coriandoli.

Quest'anno con l'imprescindibile aiuto dei più piccoli, gli organizzatori cercheranno sperimentare e superare le frontiere, riconoscendo e rispettando profondamente il diritto alla mobilità, garantendo per tutti e tutte la possibilità quindi di sfuggire a guerre, torture, disastri ambientali, persecuzioni, ma anche di migrare nel fondamentale diritto di voler costruire per sè e i suoi una vita migliore raggiungendo paesi dove per esempio i diritti fondamentali vengono ancora riconosciuti, ma anche semplici luoghi dove trovare rifugio o, come, per sopravvivenza, farebbero degli uccelli migratori, anche solo per passare l'inverno.

Perché questo sia possibile è necessario riscoprire, ma soprattutto riscoprirsi come una comunità che accoglie, che è solidale e che non discrimina, che sia quindi capace di cambiarsi d'abito e indossarne altri di diversa fattura ma di stessa umanità.

La mattina del 17 invece dalle 10 cominceranno, in Piazza Vittorio Emanuele, le esplorazioni di quartiere.

Progetto Rebeldia, Arciragazzi-Pisa, Arte Migrante Pisa, Ass.Africa Insieme, Un Ponte per..., Fratelli dell'uomo Toscana, Chicco di Senape, Sinistra per..., Scuola Mondo San Giuliano, Unità Migranti Pisa, Mondostazione