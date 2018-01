Carnevale a Casciana Terme

Domenica 11 febbraio a Casciana Terme presso Piazza Garibaldi l'associazione 'La cometa' in collaborazione con la parrocchia di S.Maria Assunta e la locale sezione della C.R.I. organizzeranno il carnevale. A partire dalle ore 15, in quella che in estate per qualche giorno si trasforma nella città dei bambini in occasione di San Genesio, giochi e divertimento saranno assicurati per bambini di tutte le età. Non mancherà il Premio alle maschere più belle e una gustosa merenda!



Durante la manifestazione, da segnalare l’ormai immancabile esibizione dei Red Rockets, band giovanile nata e cresciuta tra le mura parrocchiali. Una realtà pensata dalla parrocchia stessa come strumento di aggregazione in un contesto sano e protetto, che proprio in occasioni come il carnevale rappresenta per questi ragazzi anche un’opportunità per mettersi al servizio della comunità cascianese. Proprio per questo, non c’è selezione per entrare nella band: volontà, entusiasmo e voglia di stare insieme sono condizioni sufficienti per sentirsi parte del gruppo!