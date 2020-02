Carnevale a Cascina

Domenica 23 febbraio il centro di Cascina si animerà di colori e suoni, a partire dalle 14:30, con la parata di Carnevale in Corso Matteotti. La parata mascherata sarà arricchita da street bands, ballerini brasiliani, truccabimbi e dall'immancabile sfilata di carri a tema. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Cascina in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. "Siamo felici di offrire ai cascinesi uno spettacolo a tutto tondo e per ogni età - afferma il presidente della ProLoco Mario Biasci - oltre alla sfilata dei carri allegorici, vi saranno ricchi premi alle maschere più belle, uno spettacolo pirotecnico dalle 19.30, e per finire musica da ballo con DJ Cioni dalle 20.30 in Piazza dei Caduti.

L'intera manifestazione cascinese, cui parteciperà anche Simone Romoli, presidente di Confesercenti, insieme a CCN di Marina di Pisa, sarà replicata con gli stessi orari martedì 25 febbraio (martedì grasso) a San Frediano a Settimo in Piazza Cacciamano.