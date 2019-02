Carnevale a Cascina

Domenica 3 e martedì 5 marzo doppio appuntamento con il Carnevale 2019 organizzato dalla Pro Loco di Cascina con il patrocinio del Comune.

Domenica 3 marzo, a partire dalle ore 14:30, in piazza Cacciamano a San Frediano, bambini e adulti potranno divertirsi con la giostra, i giochi gonfiabili, la magia del Mago Mancusi, la musica di Dj Cipriani, lo street food, la sfilata di carnevale e la pentolaccia.

Si replica poi per l'ultimo giorno di Carnevale, 'Martedì grasso', 5 marzo in corso Matteotti a Cascina. A partire dalle ore 14:30 in poi nuovo evento in maschera con giochi gonfiabili, il Mago Magico Matteo, la musica di Dj Cipriani, street food e street band, la sfilata di carnevale e la pentolaccia.