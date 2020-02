Carnevale dei Condotti ad Asciano

Con il suggestivo sfondo dell’Acquedotto Mediceo, torna la festa organizzata dai volontari della Sezione di Asciano della nostra Associazione.

Un trenino porterà i ragazzi in maschera lungo i Condotti e saranno organizzati attività e giochi per un pomeriggio in allegria.

In caso di pioggia l'evento sarà rinviato a domenica 23 febbraio.