'Carnevale dei Condotti'

Con il suggestivo sfondo dell’Acquedotto Mediceo, torna la festa organizzata dai volontari della Sezione di Asciano dell'associazione.

Un trenino porterà i ragazzi in maschera lungo i condotti e saranno organizzati attività e giochi per un pomeriggio in allegria.

L’evento è patrocinato dal comune di San Giuliano Terme. In caso di pioggia sarà rimandato a domenica 25 febbraio. Per info: http://www.papisa.it/carnevale2018/.