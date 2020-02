Festa di Carnevale al Cus Pisa

Laboratori creativi e sportivi, giochi di gruppo, musica e una pioggia di coriandoli per festeggiare in allegria il Carnevale. Il Cus Junior, la sezione polidisciplinare del Centro universitario sportivo pisano dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni, organizza per martedì 25 febbraio la “Festa di Carnevale”, un pomeriggio di allegre iniziative rivolte ai più piccoli per trascorrere in compagnia il giorno più colorato dell'anno.



Maschere, trucchi, musica, laboratori sportivi e ludici caratterizzeranno la festa organizzata (con inizio alle 17) negli spazi del Palacus, un grande e sicuro spazio al chiuso all'interno della cittadella sportiva di via Chiarugi. L'evento è aperto a tutti i bambini della città (tesserati e non al Cus Junior) che potranno partecipare alle tante iniziative organizzate: dai laboratori sportivi a quelli creativi, dalle attività musicali ai tanti giochi di gruppo e individuali. I bambini sono invitati a partecipare in maschera o con il travestimento che preferiscono. Chi non riuscirà a trovare la maschera giusta potrà realizzarla insieme agli istruttori del Cus Junior partecipando ad uno dei tanti laboratori creativi che si terranno durante la Festa.

Una merenda, una pioggia di coriandoli e la premiazione delle maschere più originali concluderanno l'iniziativa che sarà animata anche da musica, balli e tanto divertimento.