Al Cus Pisa il Carnevale dei bambini

Trucchi, maschere e una pioggia di coriandoli per festeggiare in compagnia il Carnevale. Il Cus Junior, la sezione polidisciplinare del Centro universitario sportivo pisano dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni, invita tutti i bambini (iscritti e non) a partecipare alla Festa di Carnevale che si terrà il 5 marzo a partire dalle 17 negli spazi del Cus Pisa in via Chiarugi. Un pomeriggio di festa per trascorrere in compagnia il giorno più allegro e colorato dell'anno. Per rendere ancora più divertente l'iniziativa, i bambini sono invitati a partecipare in maschera o con il travestimento che preferiscono. Per chi non è riuscito a trovare la maschera giusta, saranno gli istruttori del Cus Junior a realizzarla insieme ai bambini durante uno dei tanti laboratori creativi previsti. L'evento sarà animato inoltre da musica, giochi sportivi e attività ricreative ed intervallato da una merenda collettiva per tutti i partecipanti. La Festa si concluderà con una pioggia di coriandoli e con la premiazione delle maschere più belle ed originali.