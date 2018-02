Carnevale a Marina di Pisa

Sarà dedicato alla favola di Biancaneve il Carnevale di Marina in programma domenica 11 febbraio alle 14.30 in piazza Baleari con la sfilata delle maschere (con premiazione delle più belle) accompagnate dalla Filarmonica Del Bravo-La Scala e dal Gruppo bandistico del litorale 'Oreste Carlini', con il patrocinio del Comune di Pisa e inserito nelle iniziative 'Marenia d’inverno'.

Alle 20.00 poi cena al Ristorante Marlin per il progetto 'Litorale Asciutto' nel corso della quale verrà presentato il libro di Maurizio Nerini 'Ganascione 2.0' (per prenotare la cena chiamare il numero 050 3148411).



In caso di maltempo l'evento sarà spostato alla domenica successiva.