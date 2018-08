Carnevale estivo a Marina di Pisa

Sabato 4 agosto secondo e conclusivo corso del carnevale estivo di Marina con partenza alle 21 dal porto per poi percorrere il lungomare. In piazza Gorgona durante la sfilata dei carri Confesercenti Toscana Nord organizza un gazebo insieme al comitato 'Salviamo la Rocca di Ripafratta' per votare la Rocca come candidata ai 'Luoghi del cuore Fai'. Iniziativa che è stata sposata immediatamente anche dalla magistratura dei Delfini che ha già iniziato a votare, coinvolgendo anche la magistratura di Calci, e sul proprio carro esporranno uno striscione per ricordare questa iniziativa.

Per quanto riguarda il corso, sarà allestita una pedana in piazza Gorgona per permettere ai disabili di assistere allo spettacolo dei carri. Ricordiamo poi il servizio gratuito di bus navetta che collegherà gratuitamente il capolinea Ctt della Sesta Porta al porto dalle 20 a mezzanotte.



E veniamo alle premiazioni. L’appuntamento sarà mercoledì 8 agosto alle 18 presso il Seaside Caffè di Marina in piazza Gorgona. Verrà premiato il miglior carro secondo il giudizio della giuria tecnica (formata dal presidente Confesercenti area pisana Luigi Micheletti, dal responsabile Simone Romoli, dall’assessore al commercio Paolo Pesciatini, da Stefano Barsotti direttore del Parco avventura Il Pineto, da Aldo Cavalli presidente Palp, dalla consigliera comunale Giulia Gambini, dal consigliere Fipac Giovanni Del Corso e dalle giornaliste Donatella Lascar e Antonia Casini), oltre a quattro riconoscimenti per i singoli gruppi. Alle migliori maschere adulto (uomo e donna) un cofanetto viaggio offerto dal ristorante Albero Maestro di Marina e dall’agenzia di viaggi Travel Club, alle migliori maschere bambini due ingressi al Parco avventura Il Pineto, al miglior balcone addobbato un pranzo per due persone a Anita Osteria in piazza del Pozzetto a Pisa.



Il carnevale estivo di Marina è organizzato da Confesercenti Toscana Nord in collaborazione con il Centro commerciale naturale di Marina, è inserito nel cartellone di Marenia, con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e Terre Di Pisa e con il patrocinio e il contributo della Regione e del Comune.

Gli organizzatori ringraziano gli sponsor: la Ford Blubay, l'agenzia Unipol ABC di Pisa, la Banca di Pescia e Cascina filiale di Marina, il Corpo Guardie di Città, la concessionaria New Fazio Minicar, il Pineto Parco Avventura, l’agriturismo Le Tamerici e Treno Pisa Tour. E per i coriandoli che animeranno la sfilata, Fantasilandia di Giada Puccini e Sonia Cardini e la tabaccheria di Marco Sagliocco.