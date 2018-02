Carnevale al mercato Campagna Amica di Coldiretti

Cenci e coriandoli al mercato di Campagna Amica. Appuntamento sabato 10 febbraio al consorzio agrario di Pisa (via Aurelia Nord, 4) con il Carnevale a km zero organizzato da Coldiretti. Per tutta la mattina le atmosfere di Carnevale saranno protagoniste tra i banchi dei produttori. Fare la spesa sarà ancora più piacevole con assaggi dei cenci (chiacchiere o frappe) fatti in casa e sacchetti di coriandoli per i bambini.

In vendita, come ogni settimana, l’agroalimentare pisano, con ortaggi e frutta di stagione, formaggi stagionati e freschi, insaccati, carne, olio extravergine di oliva, vino, pasta, confetture, miele e prodotti delle api e naturalmente fiori e piante per portarsi a casa un anticipo di primavera.