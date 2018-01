Pronto a partire il Carnevale di Orentano 2018

L’anno scorso furono oltre 5mila i biglietti staccati per la festa mascherata a misura di bambino: quest’anno l’obiettivo del Carnevale di Orentano è di superare tutti i record di presenze per la 63esima edizione della manifestazione. Il corso mascherato dedicato ai più piccoli torna a divertire nelle strade e piazze della frazione castelfranchese con tante sorprese, a partire da domenica 21 gennaio, per proseguire con una serie di appuntamenti da non perdere nelle domeniche del 28 gennaio, 4, 11 e 18 febbraio, e la grande festa del 13 febbraio per Martedì Grasso.

Come vuole la tradizione i carri allegorici sfileranno nel centro del paese accompagnati dalla musica di bande che suonano dal vivo. I bambini potranno salire sopra alle strutture che raffigurano i personaggi a loro più cari, cartoon e protagonisti delle loro storie preferite, che si alterneranno ogni domenica. La grande novità di quest’anno è il nuovo carro 'Il libro della giungla', ispirato alle avventure del piccolo Mowgli e dei suoi amici animali. La struttura è stata costruita tenendo conto con cura delle prescrizioni per la sicurezza, per poter garantire un divertimento in tutta tranquillità. Ad accompagnare il corso mascherato ci saranno inoltre, anche quest’anno, le tipicità locali da gustare: pizza e cecina della tradizionale sagra estiva. Altra attrazione in più è il Luna Park che sarà montato per tutto il corso della manifestazione in piazza Roma.

Il programma

Il corso di apertura, il 21 gennaio, vedrà subito inaugurare il nuovo carro 'Il libro della giungla' accompagnato dal complesso folkloristico 'La Ranocchia' di Orentano. Domenica 28 gennaio le maschere tornano a sfilare con il carro 'Minions e Topolino' al ritmo del complesso folkloristico 'La Scala' di San Miniato. Domenica 4 febbraio sarà la volta del carro 'La famiglia Adams' che sfilerà al suono del complesso 'La Sorgente' di Quiesa (Lucca). Domenica 11 febbraio i bambini potranno salire sopra al carro 'SpongeBob' con la musica coinvolgente del complesso 'G. Puccini' di Colle di Compito. E infine il 18 febbraio la domenica di chiusura con il corso mascherato dedicato al 'Treno del far west' con la musica del complesso folkloristico 'La Ranocchia' di Orentano.

Da non perdere la festa per Martedì Grasso il 13 febbraio dalle ore 19.30: nel locale riscaldato della sagra della pizza ci sarà un Veglione di Fine Carnevale in Maschera con animazione per bambini e uno spettacolo a cura della scuola di ballo 'Simply Dance'. Musica e divertimento e alle 22.30 il Falò del 'Testone' di carnevale: sarà bruciato lo storico logo in paglia del diametro di 4 metri.

Un’altra novità di quest’anno sarà la partecipazione delle Contrade del Palio dei Barchini di Castelfranco che sfileranno la prima e la terza domenica della manifestazione (21 gennaio e 4 febbraio) con i loro sbandieratori e musici.

In caso di pioggia nelle domeniche di Carnevale, la festa si terrà ugualmente nei locali della sagra della pizza (al coperto), con animazione e merenda per grandi e piccini. Sicurezza: oltre al divieto all’utilizzo di bombolette spray e all’esplosione di fuochi pirotecnici, sarà adottata anche la cosiddetta 'ordinanza anti-vetro', su disposizione del Prefetto di Pisa. Sarà così vietato circolare con bottiglie e bicchieri di vetro nell’area pubblica; si potranno invece vendere e somministrare bibite in recipienti di vetro all’interno di bar e ristoranti, fatto salvo che rimangano dentro ai locali di somministrazione.

Il biglietto d’ingresso rimane una cifra simbolica: il ridotto (per militari e i ragazzi da 13 a 17 anni) è 2 euro, l’intero 3 euro. I bambini mascherati fino a 12 anni (compresi) non pagano.