Carnevale di Orentano

Capitan Uncino, Mowgli, Sponge Bob, Topolino e i Minions. Sono questi gli ospiti speciali che popoleranno per cinque domeniche il corso mascherato di Orentano, per un carnevale a misura dei più piccoli.

La grande festa del Carnevale dei bambini 2019 di Orentano parte domenica 3 febbraio alle ore 14.30 per la 64esima edizione per proseguire fino al 5 marzo con una serie di appuntamenti da non perdere: le domeniche del 10,17, 24 febbraio e 3 marzo, più la festa di Martedì Grasso finale.

Ogni domenica i carri allegorici sfilano nel centro del paese accompagnati dalla musica di bande che suonano dal vivo allegri motivi tutti da ballare. I bambini possono salire in tutta sicurezza sopra alle strutture che raffigurano i protagonisti dei loro cartoon o fil preferiti, che si alternano ogni domenica.

Una novità dell’anno scorso che sarà rinnovata è il Luna Park: delle giostrine saranno montate per tutto il corso della manifestazione in piazza Roma.

Insieme all’intrattenimento, il corso mascherato offre la possibilità di gustare le tipicità locali: pizza e cecina della tradizionale sagra estiva.

Il corso di apertura, il 3 febbraio, avrà come protagonista della sfilata “Capitan Uncino, Peter Pan e la sua nave”. Nuovo carro a tema avventura, completamente restaurato, che sarà accompagnato dal complesso folkloristico “La Ranocchia” di Orentano e il gruppo Capsule Corp. Cartoon Band.

Domenica 10 febbraio via libera agli “animali feroci” con il carro “Il libro della giungla” al ritmo del complesso folkloristico “La Ranocchia”. Domenica 17 febbraio sarà la volta del carro “I Minions e Topolino” che animerà il pubblico insieme al complesso “S. Cecilia” di Levigliani. Domenica 24 febbraio risate e divertimento intorno al carro “La Famiglia Addams” con la musica coinvolgente del complesso “G. Puccini” di Palaia. E infine il 3 marzo la domenica di chiusura con il corso mascherato dedicato al “Sponge Bob”.

Immancabile la festa per Martedì Grasso il 5 febbraio dalle ore 19,30 con il Veglione di Fine Carnevale in Maschera. Nel locale riscaldato della sagra della pizza, non mancherà l’animazione per i bambini e la musica per tutte le maschere. In questa occasione sarà premiato il gruppo mascherato più originale delle scuole e a seguire sarà eletta la miglior maschera fra i bambini e gli adulti che parteciperanno.

Alle 22,00 il Falò del “Testone” di carnevale, dove sarà bruciato lo storico logo in paglia del diametro di 4 metri, e uno spettacolo pirotecnico.

Anche in questa edizione ci sarà la partecipazione dei bambini delle scuole dell’infanzia di Orentano e Villa Campanile e la scuola primaria di Orentano che sfileranno con delle maschere realizzate a scuola e con l’aiuto dei loro genitori.

SICUREZZA. Tutta la manifestazione rispetterà in modo scrupoloso le misure di sicurezza in modo da garantire lo svolgimento della festa in tranquillità. Oltre al divieto all’utilizzo di bombolette spray e all’esplosione di fuochi pirotecnici, da quest’anno sarà adottata anche la cosiddetta 'ordinanza anti-vetro', su disposizione del prefetto di Pisa: sarà vietato circolare con bottiglie e bicchieri di vetro nell’area pubblica; si potranno invece vendere e somministrare bibite in recipienti di vetro all’interno di bar e ristoranti.

Il biglietto d’ingresso rimane una cifra simbolica: il ridotto (per militari e i ragazzi da 13 a 17 anni) è 2 euro, l’intero 3 euro. I bambini mascherati fino a 12 anni (compresi) non pagano.