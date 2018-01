Carnevale 2018: tutti gli eventi a Pisa e provincia

E' la festa più amata dai bambini, con i grandi che tornano piccoli. Il Carnevale 2018 si festeggia in tutta la provincia di Pisa, con feste in maschera, dolci e tanta allegria. Martedì grasso quest'anno cade il 13 febbraio, ma le manifestazioni si estendono per tutto l'arco di gennaio e febbraio.

Carnevale di Orentano

Carri allegorici e cortei di bambini in più giorni a Castelfranco di Sotto.

Carnevale di Vecchiano

Non solo carri, ma anche una nave ed un trenino in Piazza Garibaldi. Evento su più giorni.

Carnevale di Santa Croce sull'Arno

Animazione per bambini, fra giocolieri e truccabimbi. Poi sfilate e carri, per 3 giornate di divertimento.

Carnevale di San Romano

Carri a tema Minions e merenda per tutti i bambini, in 3 giornate.

Carnevale di Bientina

Tante giornate fra corsi, lotteria, musica, clown e le immancabili maschere.

Il 'Carnevale dei ragazzi' a Pontedera

Un appuntamento scandito in tre giornate dedicato all'intrattenimento dei più piccoli