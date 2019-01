Carnevale 2019 a Pisa: tutti gli eventi

Da febbraio a marzo tanti appuntamenti per festeggiare le giornate più divertenti dell'anno. Maschere, dolci e stelle filanti ma anche musica, intrattenimento e tanto altro per trascorrere in armonia questo Carnevale 2019.

Carnevale a Vicopisano

Il 7, 17 e 24 febbraio e il 3 marzo a Vicopisano maschere e musica per festeggiare il Carnevale 2019 in Piazza Domenico Cavalca.