Carnevale Ponsacchino

Il Comune di Ponsacco in collaborazione con l’Associazione Arcadia rinnova l'appuntamento per bambini e ragazzi di ogni età: saranno presenti gli attori del circo Squilibrato 'saltimbinker' e 'peace & juggling', il Trenino Dotto 'Muson River 1894' per rinnovare l’epopea del far west, l’Italy Dance Village per coinvolgervi in balli collettivi. E al ritmo di tanta musica, si rinnoverà la tradizione della pentolaccia con dolcetti e sorprese per i più piccini, mentre l’Arcadia Staff parteciperà con il 'Trucca Bimbi'. Una raccomandazione: tutti in maschera! Come ogni anno sarà infatti premiata la maschera più divertente e originale del Carnevale 2018.