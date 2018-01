'Il Carnevale santacrocese compie 90 anni': presentazione delle novità

Il Carnevale Santacrocese compie 90 anni e per questa occasione ha deciso di festeggiarlo con tante novità che verranno presentate venerdì 19 gennaio al Teatro Verdi alle ore 21.15 ad ingresso gratuito.

Prima novità un libro che celebra 90 attraverso immagini e testimonianze delle persone che hanno a renderlo famoso. Libro realizzato dal comitato comunale con il contributo del comune di Santa Croce sull'Arno che ha incaricato Margherita Casazza della casa editrice Centro Toscano Edizioni per la realizzazione e ricerca del materiale fotografico e il consigliere del comitato Ylenia Di Blasi ha redatto i testi che raccontano la storia e le testimonianze del Carnevale d'Autore.

Accompagnerà il libro un CD con la riedizione di tutte le canzoni che lui stesso ha dedicato al carnevale. Un libro ricco di immagini e foto d’epoca: dalle prime edizioni degli anni Venti e Trenta fino alla rinascita degli ultimi decenni, passando per il Carnevale del dopoguerra. Il tutto attraverso immagini e interviste ai vecchi carnevalai che hanno reso grande la manifestazione, che verrà venduto durante la serata.

Durante la serata verrà presentato l'opera dell'artista Romano Masoni che ha realizzato per celebrare i 90 anni del Carnevale. Nell’occasione, inoltre, saranno annunciati i temi delle sfilate scelte dai quattro gruppi carnevaleschi, di cui fino ad oggi si conoscono solo i titoli: 'Se un capite… vi si fa un disegnino' (Gli Spensierati), 'La Notte è piccola per noi… troppo piccolina' (Il Nuovo Astro),'90!! ...La paura' (La Lupa), 'Vada come vada… Stai a sentì che botta' (La nuova Luna).

Ma per scoprire nel dettaglio di cosa si tratta, ovviamente, bisognerà attendere la prima uscita in maschera di domenica 28 gennaio, dalle 15 (come sempre in piazza Matteotti), alla quale seguiranno le uscite del 4 e dell’11 febbraio, mentre domenica 18 sarà la data dell’eventuale recupero.

Altra novità di quest’anno è la rinascita dell’antica banda degli Spensierati, la banda che nelle prime edizioni apriva le sfilate del carnevale. Recuperando i vecchi vestiti da garage e soffitte, il Comitato è riuscito a mettere insieme un gruppo di 22 elementi che tornerà a sfilare per le strade di Santa Croce sull'Arno.



