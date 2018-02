Domenica 18 febbraio si svolgerà il Carnevale Stellare presso Largo Viviano Viviani a Porta a Mare, dalle 15 alle 18.30, organizzato dal Ctp2 e numerosi enti e associazioni.

Il Carnevale del Ctp2, dopo 4 anni di svolgimento al CEP, si trasferisce quest'anno a Porta a Mare. Il Carnevale avrà come tema centrale Star Wars, il film cult di fantascienza che ha segnato numerose generazioni e per tutta la sua durata ci saranno tante attività e attrazioni, dalla classica pentolaccia alle esibizioni col fuoco, dai corsi di zumba ai gonfiabili per bambini, oltre agli immancabili banchetti con i frati e le chiacchiere.

Il Ctp2 ha deciso che il divertimento del Carnevale dovrà avere anche e soprattutto una valenza benefica. Sarà quindi ad ingresso libero ma tutte le offerte raccolte scegliendo tra le varie attrazioni, andranno a favore dell'Emporio della Solidarietà della Caritas del CEP, un supermercato che aiuta quasi 500 famiglie in forte difficoltà ed il Progetto Agata Smeralda che ha più di 10.000 bambini adottati a distanza nei paesi del Terzo Mondo. I fondi raccolti andranno ad aiutare i bambini di Aleppo stremati da una guerra di sei anni in Siria ed i bambini albini della Tanzania per difenderli dalla persecuzione mortale ai quali vengono sottoposti.

Presenti alla conferenza stampa l’Assessore alla Cultura Ferrante, la Presidente del Ctp2 Benedetta Di Gaddo, Carla Ricci e Sergio Brondi, entrambi rappresentanti del Ctp2, Lara Liberatore della 501st Legion StarWars, Giulio Garzella di Confesercenti Toscana Nord, Flavia Buccero del Movimentoinactor Teatrodanza, Alessandro Carta del Centro Homeless, Angela Rovetini del Consiglio Soci Unicoop-Fi.