Carnevale a Vicopisano

Continuano i festeggiamenti di Carnevale nel territorio di Vicopisano anche in questo fine settimana.

Party di Carnevale a Caprona, nei locali del centro socio-culturale Hub 22 (ex scuola) sabato 22 febbraio. Un pomeriggio in maschera per tutti i ragazzi: pentolaccia, giochi, karaoke e frittelle.

Per informazioni: 050/8666116, 347/9346285 e 388/7447384.



Nuovo corso mascherato a Vicopisano, in Piazza Cavalca, nel cuore del borgo fortificato da Brunelleschi, domenica 23 febbraio (e poi martedì 25 febbraio e domenica primo marzo). Il Carnevale di Vicopisano, la festa dei bambini e delle bambine, si svolge in Piazza Cavalca, nel cuore del centro storico di Vicopisano. Carri, trenino Tom, musica, dolci, frati e delizie, animazioni, personaggi e gonfiabili, un Carnevale a misura di bambino. ingresso gratuito.