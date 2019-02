'Carta canta' spettacolo alla Città del Teatro

Un progetto che è più di uno spettacolo, perché nasce dall'interazione tra arte figurativa, performativa e musicale. Un uovo.

Si rompe e nasce qualcuno. E poi comincia il viaggio alla ricerca della mamma: nella terra, nell’acqua, nell’aria…

In scena c’è un grandissimo foglio, che viene dipinto e che scorre sotto gli occhi meravigliati dei bambini. Ci sono una pittrice, un’attrice, una percussionista e c’è tanta carta: che rotola come una palla, che nevica in mille pezzettini, che diventa ali, che prende vita disegnata.

Lo spettacolo è semplice, parla un linguaggio universale: il fare che racconta, piccoli rumori, qualche bella musica, la sperimentazione del materiale e le libere associazioni come nell’alba dei giochi dei bambini.

Alla fine il grande foglio di carta viene srotolato, steso per terra e i bambini disegnano liberamente nelle grandi immagini che sono state tracciate durante lo spettacolo.

Il gruppo di Stradevarie è composto da Soledad Nicolazzi, attrice regista e pedagogista che da anni lavora in ambito del teatro per bambini e ragazzi, Enrica Pizzicori, illustratrice per l’infanzia, Alessandra D’Aietti, percussionista ed educatrice musicale e con la collaborazione di Dalia Padoa, attrice e regista.