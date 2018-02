Un cartellone lungo un anno: ecco gli eventi 2018 targati Confcommercio

Un ricco cartellone di eventi lungo un anno quello presentato questa mattina, 20 febbraio, da Confcommercio Provincia di Pisa, unitamente ai rappresentanti dei comuni coinvolti. Una mappa seppur non definitiva, ma comunque significativa di quello che potrà offrire la Provincia di Pisa nel corso dell'anno, da appuntamenti consolidati a novità dell'ultima ora. Giorno e notte, ce n'è davvero per tutti i gusti, età, tendenze, sensibilità.

Il Cartellone eventi ConfcommercioPisa è organizzato con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e il contributo dei comuni di Pisa, Pontedera, Ponsacco, Cascina, San Miniato, San Giuliano, Casciana Terme Lari.

“E' fondamentale promuovere l'eccellenza e la qualità imprenditoriale dei nostri territori, sfruttando anche le opportunità create dagli eventi - ha spiegato la presidente di ConfcommercioPisa Federica Grassini - resta determinante la programmazione e la comunicazione con largo anticipo agli operatori del turismo, a tutto vantaggio del commercio e dell'economia locale”. Sulla stessa lunghezza d'onda il vicepresidente Alessandro Trolese: “Il 40% delle persone che scelgono una località turistica, si informano puntualmente su eventi e iniziative che questa può offrire loro. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a presentare gli eventi del 2019 già a partire da novembre di quest'anno”.



Confermano la necessità di una maggiore tempestività gli assessori del Comune di Pisa Andrea Serfogli e Andrea Ferrante: “Apprezziamo questo sforzo sistematico, conoscendo molto bene le tante difficoltà di realizzare una programmazione tempestiva, certo un esempio dal quale attingere e a cui ispirarsi”. “Il cartellone è un esempio tangibile di un lavoro fatto quotidianamente - ha ribadito il consigliere regionale Antonio Mazzeo - e la conferma di come una seria programmazione può portare a risultati molto positivi”.



E' il direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli a confermare che “il calendario che presentiamo oggi è il frutto di un lavoro iniziato dieci anni fa, che ci ha permesso di costruire una struttura in grado di organizzare così tanti eventi”. “E' un onore per noi collaborare a questa iniziativa - ha commentato soddisfatto il sindaco di San Giuliano Terme Sergio di Maio - con Bagni di Luce abbiamo superato le 7.000 presenze, mentre con il Settembre Sangiulianese riusciamo a toccare tutte le frazioni del comune. La collaborazione con ConfcommercioPisa è continua per tutto l'anno, così come continui sono i nostri sforzi a vantaggio delle imprese, a partire dalla riduzione dell'Imu sui beni strumentali e dall'abbattimento della Tari del 10%”. “Ogni anno investiamo 150.000 euro sugli eventi proprio per incrementare presenze e turismo, ed è chiaro che la collaborazione con Confcommercio è molto importante per raggiungere risultati concreti" ha ricordato il vicesindaco di Pontedera Angela Pirri. Conferma sull'altro versante l'assessore al Commercio del comune di Ponsacco Massimiliano Bagnoli: “Le associazioni di categoria sono fondamentali per realizzare iniziative sul territorio che altrimenti non potremmo fare e su Ponsacco facciamo molti eventi belli e partecipati proprio insieme a Confcommercio”. “Siamo contenti che la Notte Nera, dedicata all'eccellenza del tartufo nero, faccia parte del calendario stilato da Confcommercio - ha dichiarato l'assessore al Commercio del Comune di San Miniato Giacomo Gozzini: “Proprio l'impegno e l'organizzazione di questa festa è stato fondamentale non solo per l'immagine della città storica, ma anche per riattivare tutti insieme un proficuo rapporto di collaborazione”.

Il Cartellone

Le 'notti magiche' con la Notte Bianca di Pontedera a fare da apripista (23 giugno), Notte Nera di San Miniato (7 luglio), Fashion&Food Night di Pisa (6 luglio), Notte Blu di Tirrenia (21 luglio), Bagni in Luce di San Giuliano Terme (24 agosto), Notte del Piacere di Casciana Terme (1 settembre), Notte Vintage di Ponsacco (15 settembre).

Grandi appuntamenti musicali con il blues insieme raffinato e popolare del Bluesacco Festival di Ponsacco (29-30 giugno, 1 luglio), la musica irrefrenabile del Marina Dance Parade al porto (12-13 luglio), gli immancabili Rememories di Marina di Pisa (agosto).

Commercio e ancora commercio in occasione del Mercatino dell'Antiquariato e del collezionismo di Ponsacco (ogni terzo sabato del mese), Sapori del Mediterraneo di Ponsacco (11-12-13 maggio), la Festa del Commercio di Ponsacco (9 giugno), la Festa del Commercio di Pontedera (settembre), la Fiera di San Costanzo di Ponsacco (14-15 ottobre), la Festa del Cioccolato di Ponsacco (1 dicembre).

Bambini protagonisti assoluti della prima Festa dei Bambini di Pontedera (aprile/maggio), gli ormai classici Piccoli Chef di Pisa (26 maggio), gli aspiranti Fuoriclasse del Litorale Pisano (luglio-agosto), la Festa del Pane di Pontedera (11 novembre).

Si accendono i riflettori sulle imprese pisane con il viaggio spettacolare e itinerante di ImprendiTour (marzo – luglio), il suggestivo Premio Donna Impresa a Pisa (20 aprile), il Convegno con Paolo Crepet (ottobre-novembre), Convegno su Prevenzione e Sicurezza (novembre), il XIV Premio Giovani Imprenditori di Pisa (novembre/dicembre) e la novità dell'anno Fashion in Flair for Christmas (dicembre).

Storicità al centro del Viaggio attraverso le Repubbliche Marinare a Tirrenia (7-8 aprile), Rievocazione Storica di Ponsacco (25-26 maggio). Oltre i già citati Fuoriclasse, Mdp, e Rememories, l'estate 2018 sul Litorale Pisano al massimo divertimento con le sfide gastronomiche del Vip Preparo Io (19 luglio - 3 agosto), gli scatenati appuntamenti artistici del Big Wednesday di Tirrenia (agosto), il Mundiadito in spiaggia (19 luglio), i talk show dei Campioni del Mondo (26 luglio - 2 agosto).



ConfcommercioPisa inoltre collabora attivamente ai cartelloni di eventi estivi di vari comuni della provincia di Pisa: il Cartellone 'E..State a Cascina' da giugno a settembre, 'Restate a Pontedera' a luglio, 'Settembre Sangiulianese' a settembre.