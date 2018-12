Gli eventi a Cascina per il fine settimana di Natale

Da sabato 22 dicembre e fino al 6 gennaio 2019, alla scuola paritaria Santa Teresa, in corso Matteotti a Cascina, 15esima Mostra dei presepi Notte Santa, aperta dalle ore 15:30 alle ore 19:30.

Sabato 22 dicembre, alle ore 15, in corso Matteotti a Cascina, corsa podistica 'Staffetta lungo le mura'. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sarà istituito il divieto di transito in via Lungo le mura, nell'intero tratto a nord e a sud di via Garibaldi, via Simone da Cascina e sulla strada adiacente piazza Gramsci.

Sabato 22 e domenica 23 dicembre, per tutto il giorno, Mercatini di Natale in corso Matteotti.

Domenica 23 dicembre, a partire dalle ore 9:30, il club automobilistico 'La Gherardesca', in collaborazione con Italia Nostra sezione di Cascina, il Comune di Cascina e la Pro Loco, organizza la Pedalata di Natale per il Monte Pisano, manifestazione ciclo-turistica per la quale è gradito l'utilizzo di biciclette classiche e del cappello da Babbo Natale. Il ritrovo è a partire dalle 9:30, in piazza dei Caduti. Sarà possibile iscriversi alla pedalata direttamente domenica mattina, al costo di euro 5 a persona, che saranno devoluti interamente alla raccolta fondi 'Numquam Retrorsum' per il recupero del Monte Pisano colpito dall'incendio. Il programma inizierà alle 9:30, con le iscrizioni presso il 'Bar La Torre'. La partenza è fissata alle 10:15. Mezz'ora dopo sosta a San Casciano e visita guidata della Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a cura di Roberto Benassi di Italia Nostra. Alle 12:30 arrivo in Corso Matteotti, con ristoro presso il 'Bar La Torre'. Per info: tel. 328 7325699 o Facebook (Pedalata di Natale per il Monte Pisano).

Domenica 23 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19:30 a palazzo Bulleri (angolo tra corso Matteotti e viale Comaschi) La fabbrica dei giocattoli.

Domenica 23 dicembre, alle ore 21:15, la Filarmonica municipale 'Puccini' di Sant’Anna di Cascina si esibirà presso la sala grande della Città del teatro (in via Tosco Romagnola, 656) per il tradizionale Concerto di Natale. Diretta dal maestro Mauro Rosi, e con la partecipazione del soprano Chiara Meucci e del quartetto vocale 'Four Tunes', la filarmonica propone un programma che spazierà tra vari generi musicali: dai popolari canti natalizi alla musica leggera, per una serata davvero emozionante. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cascina, sarà ad ingresso su offerta libera con lo scopo di raccogliere fondi a favore della fondazione 'Il Cuore si Scioglie'.