Torna a Cascina, dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, l’evento che valorizza le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali: il Cascina Finger Food Festival, organizzato da Estragon, Musicastrada con la collaborazione del Comune di Cascina.



Dal 18 al 20 maggio dunque un universo di nuovi gusti e profumi troverà casa nel centro storico di Cascina in Piazza Caduti per la Libertà e nell’adiacente Corso Matteotti. Il tutto sarà accompagnato da una programmazione musicale con grandi appuntamenti di World Music live e DJ Sets.

Il pubblico degli eventi musicali avrà infatti la possibilità di gustare specialità regionali di grande qualità, mentre gli appassionati di street food e i degustatori dei mille sapori della birra troveranno una piacevole colonna sonora con la possibilità di ascoltare dal vivo bands e dj’s che abitualmente frequentano i più importanti club della penisola.

Per tre giorni, quindi, nel centro di Cascina si incontreranno gli arrosticini abruzzesi e le tigelle con il prosciutto, le olive ascolane e la farinata, il pane ca’ meusa e la paella valenciana, e tanti altri prodotti tradizionali (anche vegani) in un tripudio di sapori per un 'giro del mondo in 80 morsi'. Insomma: saranno tre giorni di festa per tutte le età, ma soprattutto sarà un appuntamento per palati fini, che saprà deliziare tutti i sensi degli avventori.



Cibo e birra



Toscana: Lampredotto, Trippa, Hamburger di Chianina | Emilia Romagna: Gnocco Fritto, Tigelle, Birra Levante, Birra Bellazzi | Marche: Olive Ascolane, Birra Amarcord, Il Furgoncino | Puglia: Bombette, | Panzerotti Fritti, Pettole, Orecchiette, Pasticciotto | Veneto: Pastin, Piccolo Birrificio Ateo | Abruzzo: Arrosticini | Campania: Mozzarella di Bufala alla brace | Liguria: Farinata, Focaccia di Recco | Sicilia: Pane Ca’ Meusa, Arancine, Cannoli | Piemonte: Birrificio Barbanera, Miassa del Canavese. Dal Mondo: Paella, Pesce Fritto in Cartoccio, Churros, Tacos Messicani, Angus Argentino, Birra Barcelona, Vegan Food.