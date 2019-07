'La violenza e i suoi confini' proiezione del film 'Moonlight'

L'Associazione Oltretutto è lieta di invitarVi alla proiezione del film di Barry Jenkins "Moonlight", basato sull'opera teatrale In Moonlight Black Boys Look Blue di Tarell Alvin McCraney.

Il film ripercorre tre momenti della vita di Chiron, un bambino afro-americano della periferia di Miami: bullismo, omofobia, genitori assenti. Ma anche un romanticismo inaspettato e universale.

Evento inserito nel calendario di E..state a Cascina e patrocinato dal Comune di Cascina, Città del Teatro e Biblioteca di Cascina.

Ingresso Libero.

Oltretutto nasce a Pisa nel 2013 dalla volontà di psicoterapeuti, psicologi, avvocati e altri amici sostenitori per dare vita a uno sportello di ascolto, a uno spazio per tutti coloro che portano una sofferenza legata allo stalking, al bullismo, al mobbing. L'Associazione gestisce lo Sportello Po.St.It (POstazione anti STalking in TOscana).