A Castelfranco di Sotto risate con David Pratelli

A Castelfranco di sotto il 16 agosto alle ore 21.30 in piazza Matteotti lo show di David Pratelli e duo musicale.

Quando si parla di David Pratelli, si pensa subito alle sue imitazioni, e ai personaggi che lo hanno accompagnato nei 30 anni di carriera.

Protagonista di molte trasmissioni televisive, quali: Guida al campionato, Quelli che il calcio, L'Anno che verrà e Tale quale show, Made in Sud, Domenica in, l’Estate in diretta, Sabato italiano, ha indossato le vesti di numerose star dello sport, della politica e dello spettacolo come Lippi, Ranieri, Capello, Conte e tanti altri.

L'imitatore ponsacchino, grazie alla sua capacità di passare da una voce all’altra con disinvoltura, non farà mancare momenti di assoluto divertimento.