'Cattivi cattivissimi di Shakespeare' al Cinema Teatro Nuovo

La Maschera d'Oro miglior attore di teatro 2019, Antonio Salines, a Pisa, sabato 7 dicembre ore 21 al Cinema Teatro Nuovo con il suo monologo 'Cattivi e cattivissimi di Shakespeare'.

Per una sera, saranno i protagonisti i cattivi in Shakespeare, non solo quelli classici, quali il deforme e sanguinario Riccardo III, il traditore Macbeth e la sua consorte o Enrico V, ma anche i cattivi oltre ogni limite come il malvagio Aron del Tito Andronico e quelli che si rivelano nefasti per parenti ed amici, quale ad esempio Amleto, che con la sua onesta passione causa la morte di tutti coloro che lo attorniano.

Antonio Salines è bravissimo nel passare da un personaggio all’altro, trovando la chiave di ciascuno attraverso una recitazione essenziale e incisiva.



Biglietti:

- Intero 15

- Ridotto 10 per studenti universitari e minorenni

Info e prenotazioni: 392 3233535 - teatronuovopisa@gmail.com